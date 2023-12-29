Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8811 RUR   0.0188 GBR   2.167 TRY   0.0576

Цена на нефть

28.12 $/bbl +/- WTI 71.77 -2.34 Brent 77.15 -2.39

Дальнее зарубежье 29.12.2023 23:31

Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек

Число палестинцев, погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, достигло 21 тыс. 507, сообщает в пятницу "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные Минздрава анклава.

С 7 октября ранения получили 55 тыс. 915 человека. В эти цифры включены 187 погибших за последние сутки. Однако в статистике Минздрава не делается различия между гражданским населением и членами вооруженных группировок в анклаве.

В свою очередь в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ отметили, что с 7 октября погибли 308 человек, кто укрывался от боевых действий в постройках, принадлежащих агентству. Еще 1 тыс. 95 человек, прятавшихся в строениях ООН, получили ранения.

По данным издания ОАЭ The National, авиаудары Израиля по лагерям беженцев в Газе унесли в пятницу утром жизни 30 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Военные Израиля расширяют операции на юге сектора Газа Нетаньяху отменил заседание по обсуждению послевоенного будущего Газы Число жертв операции Израиля в Газе превысило 21 тыс. человек Нетаньяху заявил о нескором окончании операции в секторе Газа Десятки человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе Нетаньяху обещает не прекращать военную операцию в Газе до победы Байден сообщил, что в беседе с Нетаньяху не поднимал вопрос о прекращении огня в секторе Газа ЦАХАЛ призывает жителей центральных районов Газы эвакуироваться на юг Около 30 ракет выпущено в четверг из сектора Газа по Израилю Израиль за сутки нанес удары по 230 целям ХАМАС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az