Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек

Число палестинцев, погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, достигло 21 тыс. 507, сообщает в пятницу "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные Минздрава анклава.

С 7 октября ранения получили 55 тыс. 915 человека. В эти цифры включены 187 погибших за последние сутки. Однако в статистике Минздрава не делается различия между гражданским населением и членами вооруженных группировок в анклаве.

В свою очередь в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ отметили, что с 7 октября погибли 308 человек, кто укрывался от боевых действий в постройках, принадлежащих агентству. Еще 1 тыс. 95 человек, прятавшихся в строениях ООН, получили ранения.

По данным издания ОАЭ The National, авиаудары Израиля по лагерям беженцев в Газе унесли в пятницу утром жизни 30 человек.