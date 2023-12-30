TAIS IKF получил от Минобразования подряд на 14,3 млн манатов

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана направит 14,3 млн манатов на обеспечение питанием в 2024 году лиц, получающих образование за счет государства в ряде образовательных учреждениях, находящихся в прямом подчинении ведомства. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлено ЗАО «TAIS IKF» (стоимость предложения –14 млн 311,29 тыс. манатов). Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».