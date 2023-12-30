НДЦ Азербайджана утвердил стратегию развития до 2027г

Национальный депозитарный центр Азербайджана утвердил стратегию развития, рассчитанную на 2024-2026гг.
Стратегия была разработана при поддержке Центробанка Азербайджана.
Как сообщает Центробанк Азербайджана, стратегия предусматривает преобразование НДЦ в институт с развитым корпоративным управлением и информационной безопасностью, предоставляющий широкий спектр услуг и эффективную операционную основу.
В рамках стратегии с целью поддержки эффективного функционирования, роста рынков капитала в Азербайджане планируется адаптировать деятельность Национального депозитарного центра к передовой международной практике и создать устойчивую пост-торговую инфраструктуру.
Х.Насирзаде
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