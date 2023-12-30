Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Финансы 30.12.2023 16:40

НДЦ Азербайджана утвердил стратегию развития до 2027г

Национальный депозитарный центр Азербайджана утвердил стратегию развития, рассчитанную на 2024-2026гг.

Стратегия была разработана при поддержке Центробанка Азербайджана.

Как сообщает Центробанк Азербайджана, стратегия предусматривает преобразование НДЦ в институт с развитым корпоративным управлением и информационной безопасностью, предоставляющий широкий спектр услуг и эффективную операционную основу.

В рамках стратегии с целью поддержки эффективного функционирования, роста рынков капитала в Азербайджане планируется адаптировать деятельность Национального депозитарного центра к передовой международной практике и создать устойчивую пост-торговую инфраструктуру.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НДЦ, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


НДЦ Азербайджана определил стратегический план до 2016г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az