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Карабах 30.12.2023 19:00

В Карабахе и В.Зангезуре в 2023 году от мин очищено 53 тыс. га - ANAMA

Госструктуры Азербайджана в 2023 году от мин и неразорвавшихся снарядов в Карабахе и Восточном Зангезуре очистили территорию площадью 53 тыс. 81,8 га.

Как сообщает ANAMA, на освобожденных территориях в минувшем году было найдено и обезврежено 3495 противопехотных мин, 5034 – противотанковых мин, 23049 неразорвавшихся снарядов.

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Тэги: ANAMA, РАЗМИНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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