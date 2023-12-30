В Карабахе и В.Зангезуре в 2023 году от мин очищено 53 тыс. га - ANAMA

Госструктуры Азербайджана в 2023 году от мин и неразорвавшихся снарядов в Карабахе и Восточном Зангезуре очистили территорию площадью 53 тыс. 81,8 га.

Как сообщает ANAMA, на освобожденных территориях в минувшем году было найдено и обезврежено 3495 противопехотных мин, 5034 – противотанковых мин, 23049 неразорвавшихся снарядов.

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