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Бизнес и законодательство 30.12.2023 21:43

Власти Азербайджана продлили таможенные льготы на импорт ряда товаров в страну, на ряд товаров льготы отменены

Кабинет министров утвердил продление еще на два года – до 31 декабря 2025 года – освобождений от уплаты таможенных пошлин на импорт в Азербайджан ряда товаров.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан», согласно постановлению кабмина, от уплаты таможенных пошлин до 31 декабря 2025 года освобождается импорт в страну: племенных коров; племенных животных; цыплят прародительских и материнских линий племенного разведения линии несушек вида gallus domesticus массой не более 185 гр; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные; масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; томаты свежие или охлажденные; виноград столовых сортов свежий; крахмал кукурузный; прочие безалкогольные напитки; прочий курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в первичных упаковках нетто-массой не более 500 г; необработанные шкуры крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных, парные, целые, каждая массой не более 8 кг в сухом состоянии; покрытые или армированные только бумагой или картоном и др.

Кроме этого, импорт в страну семян, плодов и споров для посева; дрожжей (активных или неактивных); муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или мясных субпродуктов; продуктов, используемых для кормления животных будет освобожден от уплаты таможенных пошлин до 31 декабря 2026 года (срок действия льгот истекал 31 декабря 2023 года – ИФ).

Согласно решению кабмина, до 31 декабря 2030 года продлевается освобождение от уплаты таможенных пошлин импорт цементного клинкера, портландцемент прочий, алюминатного (глиноземистого) цемента, цемента гидравлического.

Кроме этого, на импорт ряда товаров льготы упраздняются. В частности, решением Кабмина импорт в Азербайджан репчатого лука, лук-шалота, чеснока, лук-порея и прочих луковичных овощей, свежих или охлажденных, теперь будет облагаться импортной таможенной пошлиной по ставке в 15% (до 1 мая 2023 года – по нулевой ставке).

Помимо этого, импорт в Азербайджан лесных орехов в скорлупе будет облагаться таможенной пошлиной по ставке 15%. Аналогичная ставка будет применяться и на импорт в страну свежей хурмы; гипса; красящих веществ; черепицы, плит, кирпича и аналогичных изделий из цемента, бетона или искусственного камня.

По ставке в 5% будет облагаться в Азербайджан импорт гранулированного, кормового бентонита.

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Тэги: ТОВАРЫ, ИМПОРТ, ЛЬГОТЫ


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