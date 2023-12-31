Американский эсминец сбил над Красным морем две ракеты, запущенные из Йемена

Американский эсминец USS Gravely вечером в субботу сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, сообщило центральное командование США (CENTCOM).
Перед этим принадлежащий Дании контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура сообщил, что во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой и запросил помощь.
На запрос откликнулся эсминец USS Gravely. Контейнеровоз признан пригодным к плаванию, сообщений о пострадавших нет.
Это 23-е незаконное нападение хуситов на суда, осуществляющие международные морские перевозки с 19 ноября, отмечается в сообщении CENTCOM.
Как в ночь на воскресенье сообщил Пентагон, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных бесед с коллегами из Великобритании Грантом Шеппсом и Нидерландов Кайсой Оллонгрен обсудил ситуации безопасности судоходства в Красном море.
В обеих сообщениях говорится, что стороны подчеркнули, что атаки на суда "неприемлемы и глубоко дестабилизируют международный порядок, основанный на правилах".
"Остин отметил, что эти нападения представляют собой серьезную международную проблему, которая требует коллективных действий", - говорится в сообщении.
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