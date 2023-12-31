Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Дальнее зарубежье 31.12.2023 11:45

Американский эсминец сбил над Красным морем две ракеты, запущенные из Йемена

Американский эсминец USS Gravely вечером в субботу сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, сообщило центральное командование США (CENTCOM).

Перед этим принадлежащий Дании контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура сообщил, что во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой и запросил помощь.

На запрос откликнулся эсминец USS Gravely. Контейнеровоз признан пригодным к плаванию, сообщений о пострадавших нет.

Это 23-е незаконное нападение хуситов на суда, осуществляющие международные морские перевозки с 19 ноября, отмечается в сообщении CENTCOM.

Как в ночь на воскресенье сообщил Пентагон, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных бесед с коллегами из Великобритании Грантом Шеппсом и Нидерландов Кайсой Оллонгрен обсудил ситуации безопасности судоходства в Красном море.

В обеих сообщениях говорится, что стороны подчеркнули, что атаки на суда "неприемлемы и глубоко дестабилизируют международный порядок, основанный на правилах".

"Остин отметил, что эти нападения представляют собой серьезную международную проблему, которая требует коллективных действий", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЭСМИНЕЦ, ЙЕМЕН, РАКЕТЫ


Похожие новости


Эсминец ВМС США перехватил 14 беспилотников в Красном море Эсминец ВМС США зашел в порт столицы Финляндии Заявление Пентагона по инциденту с британским кораблем в Черном море является попыткой отрицать очевидное - Минобороны РФ США разместили эсминец с системой ПРО на севере Персидского залива для защиты Саудовской Аравии Белый дом обещает проведение тщательного расследования по факту столкновения эсминца "Джона Маккейна" с танкером Американский эсминец столкнулся с танкером вблизи Ормузского пролива, никто не пострадал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az