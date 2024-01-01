Путин заявил, что экономика России устойчиво функционирует

Экономика России стабильна, инфляция подросла, но все контролируемо, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году экономика выросла на 3,5%. ВВП - главный показатель состояния экономики, это то, сколько страна произвела всего, можно на деньги пересчитать, вот сколько произвела - плюсом 3,5%. Падение было 1,2, значит, мы отыграли падение и вперед ушли", - сказал президент.
Он подчеркнул, что это говорит о том, что "экономика устойчиво функционирует". "У нас чуть-чуть инфляция поднялась, то есть это цены подросли, но контролируемо все, все контролируемо", - сказал Путин.
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