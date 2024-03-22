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Макроэкономика 22.03.2024 16:40

Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%

Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем, говорится в релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается, отмечает Банк России. При этом тенденции в разрезе потребительской корзины различались: значимое замедление роста цен на товары сопровождалось ускорением в услугах. Показатель годовой инфляции пока сохраняется на уровне февраля и, по оценке на 18 марта, составил 7,7%.

Хотя денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, высокий внутренний спрос способствует сохранению повышенного инфляционного давления. Большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по оценке ЦБ, находятся в диапазоне 6-7% в пересчете на год. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма, пояснил регулятор. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, однако они по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен, добавляет ЦБ.

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Тэги: РОССИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, БАНК, ПРОГНОЗ


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