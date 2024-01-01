Путин: мы хотим завершить конфликт, но только на наших условиях

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта, но на условиях России.
"Те, кто еще вчера говорили, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее - только на наших условиях", - сказал Путин в понедельник в ходе посещения центрального военно-клинического госпиталя им.А.Вишневского.
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