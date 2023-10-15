Путин: если США захочет воевать с РФ, то это будет другая война, не как СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США захочет воевать с Россией, то это будет не конфликт, похожий на СВО, а совсем другая война, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они (США) хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
Отрывок из интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Он попросил президента прокомментировать информацию о том, что комиссия конгресса США рекомендовала США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.
"Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну... мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира, готовься к войне", - заявил глава государства.
Алиев поднял флаг Азербайджана в Ходжалы и Аскеране
Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ханкенди
В ходе поездки в Тертерский район Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища и города Агдере
Азербайджан за 9 мес. направил около 714 млн манат на обслуживание госдолга
Власти Азербайджана увеличивают на 2024г лимит внешних заимствований в 2,3 раза, внутренних – на 27,8%
Проект госбюджета-2024 с дефицитом в 2,2% ВВП представлен в парламент Азербайджана
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире