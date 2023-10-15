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Регион 15.10.2023 14:10

Путин: если США захочет воевать с РФ, то это будет другая война, не как СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США захочет воевать с Россией, то это будет не конфликт, похожий на СВО, а совсем другая война, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они (США) хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок из интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Он попросил президента прокомментировать информацию о том, что комиссия конгресса США рекомендовала США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.

"Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну... мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира, готовься к войне", - заявил глава государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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