В России увеличился выпуск танков в 5,6 раз, беспилотников более чем в 16 раз - данные Минобороны РФ

Российская промышленность нарастила выпуск танков в 5,6 раз, беспилотников в 16,8 раз с 2022 года, сообщает Минобороны России в сборнике, посвященном итогам деятельности ВС РФ в 2023 году.
В материалах говорится, что с февраля 2022 года увеличен выпуск танков в 5,6 раз, БМП в 3,6 раза и в 3,5 раз - бронетранспортеров.
Также сообщается, что выпуск беспилотников вырос в 16,8 раз и артиллерийских боеприпасов в 15,5 раз.
По данным военного ведомства, в Вооруженных силах РФ сформированы две общевойсковые армии, авиационный корпус и 50 соединений и воинских частей.
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