Шойгу: Украина получила более 5 тыс. танков, 115 самолетов и вертолетов

Более 5 тыс. танков, 115 самолетов и вертолетов, 23 тыс. беспилотников поставлено Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего Киеву поставлено 5 220 танков, боевых бронированных машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше тысячи трехсот артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 млн. 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

По его словам, с февраля 2022 года 54 страны заявили о военных поставках Украине, "реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств".

"Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 млрд. долларов, что на 30 млрд. больше чем ее ВВП", - сообщил министр обороны.