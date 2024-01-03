Не менее 20 человек погибли при взрывах в Кермане

Два взрыва прогремели в среду в иранском городе Керман у могилы бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, погибли не менее 20 человек, передает иранское телевидение.
На кадрах, показанных по телевидению, видны разбегающиеся люди и направляющиеся к месту происшествия сотрудники медслужбы.
Взрывы прогремели в день памяти Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США.
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