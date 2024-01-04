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Регион 04.01.2024 13:55

Взрывы в Кермане привели к гибели 84 человек - иранский министр

Иранские власти пересмотрели данные о жертвах теракта в городе Керман: по уточненной информации, погибли 84 человека, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

Такие данные озвучил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Также он сообщил, что 284 человека получили ранения, 220 из них госпитализированы. Часть пациентов - в критическом состоянии.

Изначально власти сообщали о 103 погибших и 211 пострадавших.

Министр не стал уточнять, по какой причине власти пересмотрели эти цифры.

Несколько взрывов прогремели в среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.

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Тэги: ИРАН, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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