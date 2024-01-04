Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 72.70 +2.32 Brent 78.25 +2.36

Дальнее зарубежье 04.01.2024 09:03

США считают взрывы в Иране терактом ИГ

Взрывы в Иране в среду могла совершить террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), считают в США.

"Это действительно похоже на террористический акт. Подобные вещи мы видели у ИГИЛ (ИГ) в прошлом", - приводят американские СМИ слова высокопоставленного чиновника США.

По его словам, это "текущее предположение на данный момент".

Ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что нет никаких указаний на то, что Израиль стоит за взрывом в Кермане.

Иранские официальные лица также заявили, что взрыв в Кермане является террористической атакой, но не уточнили, кто за ним стоял.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что "враги должны знать, что эта катастрофа получит жесткий ответ".

"Я сочувствую раненым и молюсь об их исцелении", - добавил он.

Несколько взрывов прогремели в среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.

В результате теракта 103 человека погибли, еще по меньшей мере 211 получили ранения.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, подрыв произвели дистанционно. В спецслужбах Ирана считают, что взрывы были терактом.

Иранское правительство объявило четверг днем национального траура в связи со взрывами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ВЗРЫВЫ, ТЕРАКТ


Похожие новости


Лидер Ирана ограничит ответ на теракт в Кермане операциями против Израиля и нападениями шиитских группировок на базы США Атаковавший танкер в Индийском океане дрон был запущен из Ирана - Пентагон Президент Ирана назвал США «крупнейшим фактором нестабильности» в мире Глава Пентагона призывает Иран к деэскалации на Ближнем Востоке В Тегеране раскритиковали план США по безопасности в Красном море Суд в Иране постановил, что США должны выплатить почти $50 млрд за причастность к убийству генерала Сулеймани Аятолла Хаменеи призвал создать глобальную коалицию против США Законопроект о повторной заморозке $6 млрд Ирана принят палатой представителей США США расширили санкции за финансовые операции в интересах военных Ирана В Кремле не комментируют заявление США о возможности поставки Ираном баллистических ракет в Россию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az