Азиатские рынки акций преимущественно снизились вслед за Уолл-стрит

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе сессию в четверг после падения Уолл-стрит днем ранее.
Основные американские индексы в среду снизились на 0,8-1,2% на опасениях, что недавнее ралли на мировых рынках акций было чрезмерным. Негативная динамика акций США отразилась и на настроении азиатских инвесторов.
Кроме того, инвесторы оценивали протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря. Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, следует из документа.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился по итогам торгов на 0,43%, гонконгский Hang Seng практически не изменился.
Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в декабре вырос до 52,9 пункта с 51,5 пункта в ноябре. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, уже 12 месяцев подряд, а его декабрьское значение стало рекордным с прошлого июля.
Сводный индекс тем временем повысился до отметки в 52,6 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.
В Гонконге существенное снижение продемонстрировали акции ресторанного холдинга Haidilao International Holding и автодилера Zhongsheng Group Holdings (-3,9%), а также производителя спортивной обуви и одежды Anta Sports Products (-2,6%).
Между тем перевозчик Orient Overseas International увеличил капитализацию на 3,5%, фармкомпания CSPC Pharmaceutical Group - на 3,1%, компания в сфере недвижимости China Resources Land - на 2,9%.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,53%.
Капитализация Lasertec опустилась на 5,3%, Tokyo Electron - на 5%, Nitori Holdings - на 3,9%.
Тем временем рыночная стоимость морских транспортных компаний Nippon Yusen, Mitsui O.S.K. Lines и Kawasaki Kisen Kaisha выросла на 8,2%, 7,9% и 7% соответственно.
Южнокорейский фондовый индекс Kospi понизился на 0,78%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,39%.
Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2%.
Акции BHP Group подешевели на 0,4%, бумаги Rio Tinto - на 0,2%. Капитализация химкомпании Allkem упала н 5,6%.
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