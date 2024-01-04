Гаджиев: открытие транспортного маршрута в Нахчыван через Армению - это pacta sunt servanda для Еревана

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил, что Баку готов обсуждать с Ереваном открытие транспортного маршрута через территорию Армении.

«Азербайджан заинтересован в создании надлежащего сообщения (транспортного – ИФ-Аз) с Нахчываном. Однако, несмотря на свои обязательства, Армения препятствует этому процессу уже три года. Поэтому Азербайджан уже достиг соглашения с Ираном об альтернативном маршруте через иранскую территорию. Мы не намерены и дальше ждать, когда армянская сторона будет готова реализовать свои обязательства, и используем любую возможность для диверсификации наших путей сообщения», - сказал Гаджиев.

По его словам, Азербайджан ждал почти три года, пока Армения выполнит свои обязательства по обеспечению транспортного сообщения с Нахчываном. «Азербайджан ожидал облегченного прохода, и мы готовы рассмотреть модели вроде калининградской. Мы также пригласили Всемирную таможенную организацию поделиться своими наработками и стандартами. (…) Вместе с нашими иранскими партнерами мы строим альтернативный маршрут в Нахчыван через иранскую территорию. То, что Ереван в данном случае останется за пределами нового проекта регионального взаимодействия, объясняется только его собственной политикой», - отметил он.

Гаджиев уточнил, что реализация транспортного проекта через Иран не означает, что маршрут через Армению больше не будет рассматриваться. «Мы готовы работать с Арменией в этом отношении. Всегда лучше иметь больше альтернатив. Транспортное сообщение с Нахчываном через Армению не повлияет на ее суверенитет. Истерия вокруг этой темы совершенно необоснованна», - сказал он.

Помощник президента Азербайджана добавил, что важно то, действительно ли Армения заинтересована в этом проекте или нет. «Как только появится желание, творческое мышление поможет найти и технические возможности. Нет необходимости изобретать велосипед. Маршрут через Армению — это обязательство Еревана, которое они должны выполнять. Другими словами, Pacta sunt servanda», - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что международная практика, гуманитарные принципы также требуют от Армении прекратить блокировать Нахчыван со стороны материковой части Азербайджана. «Пока что мы не видим со стороны Армении никакого участия. Напротив, Армения, инициируя проект «Перекресток мира», пытается отойти от своих обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ), и ложно представить себя в качестве стороны, горячо поддерживающей разблокирование региона. Но в действительности именно Армения, по-прежнему, препятствует открытию коммуникаций в регионе», - отметил он.

По его словам, Азербайджан подразумевает кратчайший маршрут, который должен пролегать вдоль железной дороги, действовавшей в советский период и даже в первые годы независимости наших стран - последний грузовой поезд прошел по этому маршруту в 1992 году. «Хотя Армения говорит, что заинтересована в восстановлении этого железнодорожного сообщения, она выступает против строительства параллельной автомагистрали, предлагая Азербайджану вместо этого длинный, неудобный и подверженный изменениям погодных условий северный маршрут. Это еще раз демонстрирует, что Армения не желает открывать транспортные коммуникации», - сказал он.

Гаджиев добавил, что Баку не рассматривает транспортный коридор через территорию Армении как угрозу суверенитету Армении и армяно-иранским связям. «Поскольку транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном через крайний юг Армении не повлияет на торговый маршрут между Арменией и Ираном. Эти два маршрута пересекаются, не блокируя друг друга. Всегда можно найти приемлемые условия, если есть политическая воля к этому. Термин «коридор» не должен пугать Армению, так как он широко используется в контексте транспортных маршрутов. Это транспортное сообщение не лишит Армению границы с Ираном. Этот маршрут также не разделит Армению на две части. К сожалению, здесь мы видим широкомасштабную клеветническую кампанию против моей страны, особенно в некоторых западных СМИ», - отметил он.

Помощник президента подчеркнул, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года конкретно упоминаются силы ФСБ РФ для контроля над транспортным маршрутом, который пройдет через территорию Армении. «Я не хочу комментировать российско-армянские отношения. Хочу лишь подчеркнуть, что существуют неоспоримые физические факты. Во-первых, Армения является членом ОДКБ и ЕАЭС. Во-вторых, граница Армении охраняется пограничными войсками ФСБ России. В трехстороннем Заявлении конкретно упоминаются и силы ФСБ. Мы озабочены тем, что не можем оставить азербайджанские грузы и пассажиров на произвол армянских правоохранительных органов. И наши опасения вполне обоснованы», - добавил Гаджиев.

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