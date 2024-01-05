Рынки акций АТР в основном снижаются, Япония растет на максимальном за два года доверии потребителей

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу, за исключением Японии.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Список лидеров падения в Гонконге возглавляют бумаги Hansoh Pharmaceutical, дешевеющие на 5,2%.

Также заметно снижается капитализация China Resources Beer (-3,9%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-3,2%), Alibaba (-3%), Lenovo (-2,6%), Li Ning, Li Auto (-2,4% у обеих) и Tencent (SPB: 700) (-2,1%).

Между тем рыночная стоимость Trip.com увеличивается на 4%, ENN Energy Holdings, Wharf Real Estate Investment и Haier Smart Home - на 3,3%, China Merchants Bank - на 2,6%, PetroChina Co. (SPB: 857) и China Mobile (SPB: 941) - на 2,4%.

На следующей неделе рынок ждет данных об инфляции и внешнеторговом балансе Китая.

Японский Nikkei 225 растет на 0,5%.

Индекс доверия потребителей в стране в декабре 2023 года повысился до максимальных за два года 37,2 пункта по сравнению с 36,1 пункта месяцем ранее, сообщило в пятницу японское правительство.

При этом Jibun Bank пересмотрел декабрьское значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии до 51,5 пункта по сравнению с предварительными 52 пунктами. Показатель вырос относительно ноябрьских 50,8 пункта.

Активнее всех в составе Nikkei прибавляют в стоимости акции Konami (+4,6%). Бумаги Tokyu Fudosan Holdings, Nomura Holdings, Daiwa Securities, Mitsui Fudosan и Sumitomo Realty & Development дорожают на 4,1%, Resonac Holdings - на 4%, Kobe Steel - на 3,6%, Rakuten - на 3,5%.

В свою очередь, капитализация Renesas Electronics уменьшается на 4,9%, Nitori Holdings - на 3,6%, Lasertec - на 3%, LY Corp.- на 2,9%, Mercari - на 2,6%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,5%.

Котировки акций Hyundai Motor снижаются на 1,5%, Samsung Electronics - на 0,3%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Цена бумаг Posco растет на 2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Рыночная стоимость BHP уменьшилась на 1%, Rio Tinto - на 1,6%.