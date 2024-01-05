Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 72.19 -0.51 Brent 77.59 -0.66

Бизнес и законодательство 05.01.2024 18:49

Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Американская Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением (ПО), передает агентство AFP со ссылкой на заявление Государственного управления рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) страны.

Отзыв будет осуществлен посредством удаленного обновления ПО и затронет машины 2014-2023 годов выпуска, в частности, Model 3 и Model Y китайского производства, а также импортные Model S, Model X и Model 3.

Выявленные проблемы касаются системы помощи водителю и повышают риск столкновений, отмечает SAMR. Также у 7,5 тыс. импортных Tesla имеется проблема с системой запирания дверей.

Акции Tesla дешевеют на 0,3% на предварительных торгах в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, TESLA, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


Похожие новости


Tesla запустила в Шанхае проект гигафабрики по производству накопителей энергии Tesla снизила цены на электромобили Model Y в Китае Tesla планирует сократить производство в Шанхае из-за слабого спроса Tesla получила новые налоговые послабления от китайских властей Автомобили Tesla не будут облагаться налогом на продажи в Китае Tesla начала строительство завода в Шанхае Tesla зарегистрировал компанию в Шанхае, приблизившись к открытию предприятия в КНР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az