Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Американская Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением (ПО), передает агентство AFP со ссылкой на заявление Государственного управления рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) страны.
Отзыв будет осуществлен посредством удаленного обновления ПО и затронет машины 2014-2023 годов выпуска, в частности, Model 3 и Model Y китайского производства, а также импортные Model S, Model X и Model 3.
Выявленные проблемы касаются системы помощи водителю и повышают риск столкновений, отмечает SAMR. Также у 7,5 тыс. импортных Tesla имеется проблема с системой запирания дверей.
Акции Tesla дешевеют на 0,3% на предварительных торгах в пятницу.
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