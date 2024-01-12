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Транспорт и связь 12.01.2024 22:27

Tesla снижает цены на две модели электромобилей в Китае

TeslaInc. объявила о снижении цен на две модели электромобилей в Китае.

Ценовая война среди автопроизводителей в КНР продолжается на фоне замедления темпов роста продаж машин, отмечает газета Financial Times.

Стоимость седанов Tesla Model 3 в базовой комплектации будет уменьшена на 5,9%, до 245,9 тыс. юаней ($34,619 тыс.), внедорожников Model Y - лучше всего продаваемой модели - на 2,8%, до 258,9 тыс. юаней ($36,449 тыс.).

Акции китайских производителей электромобилей Xpeng Inc., Nio Inc. и Li Auto теряют в цене 5,2%, 2,6% и 3,5% соответственно на торгах в Гонконге в пятницу.

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Тэги: КИТАЙ, TESLA, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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