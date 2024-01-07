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Транспорт и связь 07.01.2024 11:47

Зангезурский коридор будет создан в 2028г – глава Минтранса Турции

Турция рассчитывает на реализацию проекта создания Зангезурского коридора к 2029 году, заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадыр Уралоглу.

«Азербайджанская часть Зангезурского коридора, начинающаяся от Баку и до Горадиза, близится к завершению. Протяженность турецкого участка коридора составляет 224 км. В целом весь процесс создания этого коридора займет пять лет. То есть думаю, что в 2028 году мы полностью завершим все работы», - сказал Уралоглу в интервью турецкому каналу «tvnet».

Министр, слова которого приводит "Интерфакс-Азербайджан", добавил, что строительные работы продолжаются на участке от Горадиза до Ордубада (Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана, НАР) за исключением части, проходящей по территории Армении.

«Потребуется реконструкция существующей дороги, соединяющей НАР с Турцией протяженностью около 100 км. Ее продолжением станет железная дорога Ыгдыр-Карс, по которой тендерные процедуры уже провели, прокладку начинаем в этом году», - заявил Уралоглу.

Касаясь позиции Еревана в отношении Зангезурского коридора, министр подчеркнул, что когда впервые была выдвинута подобная инициатива, армянская сторона реагировала негативно, несмотря на то, что говорилось и о выгоде для Армении от этого проекта.

«Однако, в последнее время со стороны Пашиняна (премьера Армении – ИФ) звучали положительные мессаджи в отношении данного коридора. Протяженность армянского участка Зангезурского коридора составляет порядка 43 км. Им необходимо будет провести планирование и тендеры, чтобы коридор считался полностью завершенным. Тем самым, Турция получит прямой и более простой выход к странам тюркского мира, Центральной Азии», - сказал он.

Он также отметил, что Иран со своей стороны выдвинул инициативу строительства дороги, которая свяжет Азербайджан с НАР и Турцией через свою территорию (в обход Армении – ИФ).

«Мы осуществим проект Зангезурского коридора, но не возражаем против того, чтобы Иран также стал частью этой связки между Турцией и Азербайджаном через свою территорию. Переговоры и встречи с иранской стороной продолжаются. Мы рассчитываем, что и этот проект в свое время будет реализован», - сказал он.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРИДОР, ЗАНГЕЗУРСКИЙ


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