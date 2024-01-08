Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8587 RUR   0.0186 GBR   2.1593 TRY   0.0571

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.81 +1.62 Brent 78.76 +1.17

Транспорт и связь 08.01.2024 15:49

Альтернативную дорогу Баку-Сумгайыт запустят к 2028 году

Согласно генеральному плану Баку протяженность улично-дорожной сети столицы к 2040 году будет увеличена примерно на 368,7 км и составит 2 668 км.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в частности, чтобы коренным образом решить проблему северного въезда/выезда до конца 2027 года планируется строительство новой автодороги №116, соединяющей Баку и Сумгайыт.

Кроме этого, для предотвращения автомобильных заторов на круговых транспортных развязках Хырдалан и «20 Января», а также для создания альтернативной дороги въезда и выезда из города Хырдалан, планируется создать стратегическую 2-ю северо-западную въездную/выездную дорогу столицы, проходящую через поселки Сулутепе и Ходжасан, которая соединит автодороги М-1 и М-4 с внешней кольцевой дорогой на территории Ясамальского района.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАКУ, ГЕНПЛАН, АВТОДОРОГА


Похожие новости


Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года Госорганы Азербайджана представят проекты для включения в новый генплан Баку Население Баку за 20 лет увеличилось на 26% - исполнительный директор AS+P Азербайджан направит около $6,4 млн на II фазу разработки Генплана Баку, рассчитанного на 20 лет Германская AS+P разработает II фазу Генплана Баку II этап подготовки Генплана Баку начнется весной Госкомитет по архитектуре и градостроительству отбирает компанию для подготовки Генплана Баку Госструктуры Азербайджана обсуждают с The Boston Consulting Group вопрос подготовки Генплана Баку Азербайджан привлек The Boston Consulting Group к подготовке генплана Баку Алиев выделил свыше $2 млн на подготовку генерального плана Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az