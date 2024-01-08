Альтернативную дорогу Баку-Сумгайыт запустят к 2028 году

Согласно генеральному плану Баку протяженность улично-дорожной сети столицы к 2040 году будет увеличена примерно на 368,7 км и составит 2 668 км.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в частности, чтобы коренным образом решить проблему северного въезда/выезда до конца 2027 года планируется строительство новой автодороги №116, соединяющей Баку и Сумгайыт.

Кроме этого, для предотвращения автомобильных заторов на круговых транспортных развязках Хырдалан и «20 Января», а также для создания альтернативной дороги въезда и выезда из города Хырдалан, планируется создать стратегическую 2-ю северо-западную въездную/выездную дорогу столицы, проходящую через поселки Сулутепе и Ходжасан, которая соединит автодороги М-1 и М-4 с внешней кольцевой дорогой на территории Ясамальского района.

Б.Рустамбеков