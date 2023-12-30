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Это интересно 30.12.2023 17:57

Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года

Кабинет министров Азербайджана утвердил Генплан развития города Баку до 2040 года включительно.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Генплан Баку подготовила германская компания «AS+P Albert Speer + Partner Gmbh».

К разработке Генплана также были привлечены Бакинский государственный проектный институт, компании «Ramboll UK» (Великобритания) и «EY Advisory» (Франция).

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Тэги: КАБМИН, БАКУ, ГЕНПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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