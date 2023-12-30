Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года

Кабинет министров Азербайджана утвердил Генплан развития города Баку до 2040 года включительно. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Генплан Баку подготовила германская компания «AS+P Albert Speer + Partner Gmbh». К разработке Генплана также были привлечены Бакинский государственный проектный институт, компании «Ramboll UK» (Великобритания) и «EY Advisory» (Франция). Отдел новостей

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