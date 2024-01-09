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Транспорт и связь 09.01.2024 21:47

Продажи BMW в 2023г выросли на 6,5%, до рекордных 2,56 млн автомобилей

Германская Bayerische Motoren Werke AG продала рекордные 2,56 млн автомобилей в 2023 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, за год поставки увеличились на 6,5%. При этом в четвертом квартале прирост составил 10%, до 718,8 тыс. машин.

В 2023 году продажи машин бренда BMW выросли на 7,3%, до 2,25 млн единиц, MINI - на 0,9%, до 295 тыс., Rolls-Royce - на 0,2%, до 6032 машин. Кроме того, компания продала 209 тыс. мотоциклов, на 3,1% больше, чем годом ранее.

BMW достигла своей цели и довела долю электромобилей до 15% общего показателя. Продажи машин на электродвигателях подскочили на 74%, до 376 тыс. В текущем году компания планирует реализовать свыше 500 тыс. электрокаров.

BMW увеличила продажи в США на 9,4%, до 395,7 тыс. автомобилей, в Европе - на 7,5%, до 942,8 тыс., в Китае - на 4,2%, до 824,9 тыс.

Акции BMW дешевеют на 0,2% во вторник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 3,6%, до 63,8 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BMW, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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