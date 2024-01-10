Строительство завода Hell Energy в СЭЗ Алят начнется в ближайшее время

Венгерская компания «Hell Energy» в ближайшее время приступит к строительству завода по производству алюминиевых банок и их наполнение на территории свободно-экономической зоны Алят, сообщает министерство экономики Азербайджана.

«В настоящее время идут работы по проектированию, после завершения которых начнутся строительные работы», - отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэкономики.

Как сообщалось ранее, ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и венгерская «Hell Energy» подписали 10 июля 2023 года договор о совместной деятельности.

Проект, стоимость которого оценивается в $211 млн, предусматривает строительство завода по производству алюминиевых банок и их наполнение. Завод будет построен в Свободно-экономической зоне Алят (Гарадагский район Баку) и на первом этапе предполагает производство и наполнение 415 млн банок в год. На следующем этапе объем производства будет доведен до 700 млн банок в год.

Реализация проекта позволит создать 280 рабочих мест.

Б.Рустамбеков