Walmart расширяет доставку дронами, внедряет новые ИИ-решения

Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, в этом году планирует сделать доставку дронами доступной еще 1,8 млн домохозяйств в агломерации Даллас - Форт-Уэрт, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление компании в ходе выставки CES в Лас-Вегасе.
Расширение охвата отражает рост спроса и эффективности такой доставки, отмечает руководство Walmart.
В общей сложности дроны компании уже доставили 20 тыс. заказов в семи штатах.
Кроме того, Walmart анонсировала поисковый инструмент на основе генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ) для пользователей устройств на базе iOS, который может рекомендовать продукцию исходя из поисковых запросов. Например, он сможет подобрать товары для просмотра финального матча за титул чемпиона США по американскому футболу (так называемого Супербоула), пишет MarketWatch.
Компания также представила сервис подписки InHome Replenishment, который позволит дозаказывать скоропортящиеся продукты на дом с учетом выявляемых за счет ИИ предпочтений покупателей.
Между тем в мелкооптовой сети Sam`s Club, принадлежащей Walmart, внедряется технология распознавания товаров в корзине с помощью камер и искусственного интеллекта, благодаря которой посетителям не придется ждать в очереди для проверки чеков перед выходом из магазина. По словам главы Sam`s Club Криса Николаса, такое решение доступно уже в десяти точках продаж.
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