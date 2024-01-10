Twitch планирует уволить треть сотрудников

Популярная стриминговая платформа Twitch, принадлежащая Amazon.com Inc., намерена сократить штат на 35%, уволив порядка 500 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Увольнения, о которых может быть официально объявлено уже в среду, станут следствием убытков в подразделении и ухода ряда топ-менеджеров в последние месяцы.

Twitch остается убыточным сервисом спустя 9 лет после вхождения в состав Amazon, говорят источники. Главная причина этого состоит в высоких затратах на ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую создание около 1,8 млрд часов контента в режиме реального времени ежемесячно.

Кроме того, в конце 2023 года компанию покинули главный директор по продуктам, директор по работе с клиентами и директор по контенту.

В прошлом году Twitch провела два раунда сокращений, уволив свыше 400 сотрудников в рамках более широкой программы сокращения штата в Amazon.