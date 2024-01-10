Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8584 RUR   0.0189 GBR   2.1594 TRY   0.0567

Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 72.24 +1.47 Brent 77.59 +1.47

Бизнес и законодательство 10.01.2024 20:01

Twitch планирует уволить треть сотрудников

Популярная стриминговая платформа Twitch, принадлежащая Amazon.com Inc., намерена сократить штат на 35%, уволив порядка 500 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Увольнения, о которых может быть официально объявлено уже в среду, станут следствием убытков в подразделении и ухода ряда топ-менеджеров в последние месяцы.

Twitch остается убыточным сервисом спустя 9 лет после вхождения в состав Amazon, говорят источники. Главная причина этого состоит в высоких затратах на ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую создание около 1,8 млрд часов контента в режиме реального времени ежемесячно.

Кроме того, в конце 2023 года компанию покинули главный директор по продуктам, директор по работе с клиентами и директор по контенту.

В прошлом году Twitch провела два раунда сокращений, уволив свыше 400 сотрудников в рамках более широкой программы сокращения штата в Amazon.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az