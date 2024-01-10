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Дальнее зарубежье 10.01.2024 23:15

Блинкен обвинил Иран в поддержке атак хуситов в Красном море

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в оказании поддержки йеменским хуситам в их атаках на суда в Красном море, сообщают в среду западные СМИ.

"Эти атаки Иран поддерживает при помощи технологий, оборудования, разведданных и информации, и они оказывают реальное влияние на людей", - заявил он журналистам в Бахрейне.

Блинкен также напомнил, что США и другие страны неоднократно давали Ирану понять, что ему следует отказаться от поддержки хуситов.

Он повторил, что, если атаки не прекратятся, то хуситы столкнутся с последствиями своих действий.

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Тэги: США, ИРАН, ХУСИТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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