Блинкен обвинил Иран в поддержке атак хуситов в Красном море

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в оказании поддержки йеменским хуситам в их атаках на суда в Красном море, сообщают в среду западные СМИ.

"Эти атаки Иран поддерживает при помощи технологий, оборудования, разведданных и информации, и они оказывают реальное влияние на людей", - заявил он журналистам в Бахрейне.

Блинкен также напомнил, что США и другие страны неоднократно давали Ирану понять, что ему следует отказаться от поддержки хуситов.

Он повторил, что, если атаки не прекратятся, то хуситы столкнутся с последствиями своих действий.