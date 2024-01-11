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Транспорт и связь 11.01.2024 18:14

Госагентство занятости потратит около 600 тыс. манатов на покупку 9 автомобилей

ПЮЛ «Государственное агентство занятости» направит около 600 тыс. манатов на покупку легковых автомобилей для аппарата агентства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на поставку транспортных средств объявлено ООО «Toyota Absheron Merkezi» (стоимость предложения – 589,050 тыс. манатов).

По условиям, Госагентство занятости получит девять седанов в течение шести месяцев после заключения контракта.

Р.Керимов

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Тэги: ТРАНСПОРТ, ПОКУПКА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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