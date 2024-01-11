Госагентство занятости потратит около 600 тыс. манатов на покупку 9 автомобилей

ПЮЛ «Государственное агентство занятости» направит около 600 тыс. манатов на покупку легковых автомобилей для аппарата агентства. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на поставку транспортных средств объявлено ООО «Toyota Absheron Merkezi» (стоимость предложения – 589,050 тыс. манатов). По условиям, Госагентство занятости получит девять седанов в течение шести месяцев после заключения контракта. Р.Керимов

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