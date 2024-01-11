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Регион 11.01.2024 18:44

ВМС Ирана подтвердили задержание танкера в Оманском заливе

Командование ВМС Ирана подтвердило информацию о задержании танкера в Оманском заливе, передает в четверг агентство "Мехр".

"Танкер теперь следует в направлении портов Исламской Республики Иран", - отмечается в сообщении агентства.

В нем также говорится, что танкер конфискован по решению суда в качестве ответа на "кражу Соединенными Штатами иранской нефти в 2023 году".

Ранее сообщалось, что танкер St. Nikolas, на борт которого проникли люди в военной форме, в четверг изменил курс у берегов Омана и направился в Иран в сторону порта Джаск. В момент захвата судно находилось примерно в 90 км от оманского порта Сухар в Оманском заливе. После этого связь с танкером была потеряна.

Танкер, которым владеет греческая судоходная компания Empire Navigation, перевозил иракскую нефть и следовал по маршруту из Басры (Ирак) в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras. При этом иранская сторона, как отмечает "Мехр", называет танкер "американским".

Ранее танкер носил название Suez Rajan, и по версии США, перевозил иранскую нефть в нарушение американских санкций. В итоге, по информации "Аль-Джазиры", спор между американским Минюстом и компанией-владельцем удалось уладить в 2023 году, отгрузив США 1 млн баррелей иранской нефти, которую конфисковали. В ответ на перехват Suez Rajan Иран захватывал танкер, который вез нефть из Кувейта для американской энергетической компании Chevron.

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Тэги: ИРАН, ТАНКЕР, ПОЗИЦИЯ


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