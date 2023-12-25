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Регион 25.12.2023 16:41

В Тегеране отвергли обвинения США в причастности Ирана к атаке на танкер в Индийском океане

Заявления Пентагона о том, что Тегеран причастен к атаке с применением беспилотника на танкер в Индийском океане, не соответствуют действительности, заявили в понедельник в МИД Ирана.

"Обвинения со стороны США бесконечны. Мы отвергаем эти обвинения", - сказал представитель иранского МИД Нассер Канани на пресс-конференции.

Канани отметил, что Иран играет ведущую роль в обеспечении международной морской безопасности.

В Пентагоне накануне заявили, что перевозящий химикаты танкер под флагом Либерии, принадлежащий японской компании и эксплуатируемый нидерландской компанией, подвергся атаке в Индийском океане. В американском оборонном ведомстве указали, что нападение осуществил Иран с применением беспилотника.

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Тэги: ИРАН, МИД, ТАНКЕР, ОБВИНЕНИЯ


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