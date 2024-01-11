В ЕС сообщили о подписании 20 контрактов по закупкам снарядов для Украины, заявили о сохранении цели в 1 млн за год

В рамках обязательств ЕС поставить Украине за год 1 млн снарядов, по данным на конец 2023 года, обеспечено меньше половины этой цифры, следует из объяснения Петера Стано, официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Более 300 тыс. снарядов и 300 тыс. ракет стало возможным поставить из существующих запасов. И (...) по мере наращивания контрактов (по закупкам боеприпасов странами ЕС - ИФ) будет больше поставок, которые последуют. Более 20 контрактов подписаны по госзакупкам, и, по данным на декабрь, эти контракты позволяли поставить не менее 180 тыс. снарядов", - сообщил Стано в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, эти показатели "растут с каждой неделей". "Политическая цель в 1 млн снарядов сохраняется. Но не будем забывать, что это политическое решение принято недавно. И речь не только о боеприпасах, а обо всех военных материалах и снаряжении, которые должны быть поставлены. И Европейский совет в декабре (2023 года) подтвердил, что он намерен продолжать поддерживать Украину в этом плане", - добавил представитель Борреля.

Он отвечал на просьбу прокомментировать, на чем основано недавнее заявление члена Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретона о том, что поставка Украине за год 1 млн снарядов по-прежнему остается реалистичным планом, и привести цифры.

Стано напомнил, что в феврале 2023 года украинские партнеры ЕС определили свой приоритет как снабжение артиллерийскими боеприпасами, в связи с чем в Евросоюзе установили цель в 1 млн снарядов, с которой согласились государства-члены "в зависимости от их запасов и производственных мощностей, а также рынка госзаказов".

"То есть нужны контракты, чтобы предприятия смогли усилить свои ныне существующие или будущие производственные мощности. На этом направлении предпринимается все возможное, но, в конечном счете, государствам-членам также надлежит сделать свою часть работы, осуществить госзаказы, чтобы имелись предприятия, которые произведут эти боеприпасы", - объяснил пресс-секретарь.

"Все политические руководители согласны, что Украине нужно больше и быстрее (...). Это то, что мы объясняем государствам-членам. Но не будем забывать, что предприятия (по производству вооружений - ИФ) - это коммерческие предприятия, и они должны получить заказы. Вот почему мы делаем акцент на совместные закупки", - сказал он.

В марте 2023 года лидеры Евросоюза на своем саммите поддержали план поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.