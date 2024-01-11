Макрон утвердил состав правительства Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил в четверг вечером состав кабинета министров, сформированного премьер-министром Габриэлем Атталем.

Генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер официально объявил новых членов французского правительства.

Ряд ведущих министров прежнего кабинета, который возглавляла ушедшая в отставку Элизабет Борн, сохранили свои посты. Это министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Главой МИД назначен генеральный секретарь президентской партии "Возрождение" и супруг нынешнего премьер-министра Атталя Стефан Сежурне, сменивший Катрин Колонна.

Один из главных сюрпризов политической жизни Франции - назначение Рашиды Дати, бывшего министра юстиции при президенте Николя Саркози, министром культуры вместо Римы Абдул-Малак.

Бывшая госсекретарь по делам молодежи Приска Тевено назначена официальным представителем правительства вместо Оливье Верана.