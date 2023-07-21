Макрон подтвердил доверие премьеру и обозначил приоритеты обновленного правительства

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в пятницу на первом заседании обновленного им 20 июля состава совета министров, во главе которого он сохранил Элизабет Борн, и заявил о своем доверии главе правительства.
"Я выбрал преемственность и эффективность на дальнейшее время, ясно подтвердив мое доверие премьер-министру", - сказал Макрон, выступление которого транслировали французские СМИ.
По его словам, "речь не идет о просто символическом выборе". Он считает, что сделал "сильный выбор", назначив Борн премьер-министром.
Президент отметил ряд итогов первого года своего второго мандата, которые он расценивает как успех: продолжение снижения безработицы, оживление промышленности, реформирование образовательной системы, улучшение организации здравоохранения.
По мнению Макрона, дальнейший "курс ясен и прост" - это "независимость страны, чтобы иметь возможность закрепить более справедливую модель".
Французский президент указал на четыре "неотложные" задачи власти: восстановление после погромов в ходе беспорядков в стране в конце июня - начале июля, противодействие засухе, приемлемость цен на энергию и доступность медицинских услуг.
Третий по счету правительственный кабинет во главе с Борн с восемью новыми членами приступил к работе в кризисный период после принятия вызвавшей с января по май массовые протесты в стране пенсионной реформы и летних беспорядков, спровоцированных гибелью подростка в парижском пригороде Нантере от пули полицейского.
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