Макрон пообещал искоренить насилие в отношении женщин во Франции

Французские власти считают своим долгом искоренить насилие в отношении женщин. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
По его словам, каждый день женщины страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия.
"Мы можем и должны положить этому конец, и мы сделаем это", - отметил глава государства в обращении по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Макрон уточнил, что полиция в 2022 году зафиксировала 244 тыс. случаев домашнего насилия, что в два раза больше, чем пять лет назад.
Французский лидер также перечислил меры для помощи женщинам, которые будут приняты. В их числе: создание базы данных, куда внесут семейных насильников и выплата компенсаций их жертвам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В.Алиев
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