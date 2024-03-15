Макрон назвал ядерное оружие «инструментом безопасности», обладание которым налагает на страну обязанность «не идти на эскалацию»

Обладание ядерным оружием накладывает на государство ответственность не допускать эскалации, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Прежде всего, мы должны чувствовать себя защищенными, так как представляем собой ядерную силу. Мы готовы, у нас есть доктрина. Ядерное оружие не требует многословия, это инструмент безопасности. Он налагает на нас ответственность никогда не идти на эскалацию", - сказал Макрон в четверг вечером в интервью французским телеканалам TF1 и France 2.