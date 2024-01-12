Минэкономики Украины оценивает рост ВВП страны в 2023г в 5%

Министерство экономики Украины оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2023 году в 5% после падения на 28,8% в 2022 году.
Такую предварительную оценку озвучила глава ведомства Юлия Свириденко на онлайн-конференции по обзору ситуации в украинской экономике в прошлом году. По ее словам, "это так называемый восстановительный рост". Она также добавила, что Нацбанк Украины оценивает рост ВВП страны по итогам прошлого года в 5,5%.
Свириденко уточнила, что наибольший темпы восстановления продемонстрировали государственное управление и оборона за счет приоритетного финансирования, сфера строительства с учетом проектов восстановления, сельское хозяйство благодаря высокому урожаю, внутренняя торговля и перерабатывающая промышленность.
Ранее Минэкономики оценивало рост ВВП Украины в январе-ноябре 2023 года в 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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