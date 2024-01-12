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Транспорт и связь 12.01.2024 23:16

Airbus увеличила поставки самолетов на 11% в 2023г

Европейский авиастроительный концерн Airbus поставил 735 гражданских самолетов в 2023 году, на 11% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Сама компания прогнозировала поставки на уровне 720 единиц.

В частности, за прошлый год Airbus отправила клиентам 68 узкофюзеляжных самолетов модели A220 и 571 самолет A320, а также 32 широкофюзеляжных лайнера A330 и 64 лайнера A350-й модели.

Компания получила заявок более чем на 2 тыс. самолетов в минувшем году, и общий портфель заказов на конец декабря составлял 8,598 тыс. единиц.

"Мы достигли своих целей благодаря сочетанию нескольких факторов, включая повышенную гибкость и мощность нашей глобальной системы производства, а также сильный спрос со стороны авиакомпаний, обновляющих свой авиапарк нашими новейшими и самыми топливоэкономичными самолетами", - сказал глава Airbus Гийом Фори.

Airbus опубликует финансовые результаты за прошлый год 15 февраля.

Котировки акций компании растут на 2,6% в ходе торгов в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость Airbus увеличилась более чем на 21% - до 113,75 млрд евро.

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Тэги: МИР, AIRBUS, САМОЛЕТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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