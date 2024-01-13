Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "позитивным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.
"Рейтинг поддерживается сильными показателями государственного управления и экономического развития Грузии, ее заслуживающей доверия основой макроэкономической и налогово-бюджетной политики, умеренным уровнем государственного долга и здоровым банковским сектором", - отмечается в пресс-релизе.
С другой стороны, агентство констатирует высокий уровень долларизации экономики Грузии, относительно высокий чистый внешний долг, значительную отрицательную международную инвестиционную позицию, а также геополитические риски.
"Позитивный" прогноз отражает продолжающийся сильный экономический рост наряду с заметным снижением инфляции и большей уверенностью в устойчивости крупных притоков мигрантов и капитала с 2022 года, которые способствовали потенциальному росту экономики и внешней позиции.
По оценке агентства, рост ВВП Грузии в 2024-2025 годах составит порядка 5%. При этом эксперты агентства упомянули положительное влияние на экономическую активность притока мигрантов из России, Белоруссии и Украины в 2022-2023 годах. Fitch предполагает, что подавляющее большинство мигрантов останется в стране в среднесрочной перспективе, что будет способствовать потенциальному росту.
Также агентство отметило снижение инфляции в Грузии, которая по итогам 2023 года составила 0,4%. По прогнозу, в 2024-2025 года инфляция стабилизируется в пределах целевого показателя Нацбанка (3%).
Fitch ожидает, что дефицит бюджета снизится с примерно 2,5% ВВП в 2023 году до 2,4% в 2024 году (бюджетный целевой показатель 2,5%) и 2,3% в 2025 году. В то же время "наши прогнозы подвержены рискам, связанным с более медленными, чем ожидалось, темпами реализации капвложений и более сильным, чем ожидалось, ростом номинального ВВП", - отмечается в пресс-релизе.
В части долговых обязательств Грузии Fitch ожидает, что внешний долг сектора госуправления в 2024-2025 годах сохранится на уровне 38% ВВП.
Наряду с этим агентство отметило крупный дефицит счета текущих операций платежного баланса Грузии, который по оценке, в 2023 году составил 5,9% и вырастет до 6,4% ВВП в 2024 году.
Комментируя приостановление в сентябре прошлого года программы МВФ из-за изменений в законе о центральном банке, агентство отмечает, что бюджетные последствия этого остаются ограниченными, но вопросы политического доверия остаются нерешенными. "Эти изменения подрывают независимость центрального банка и усложняют режим применения санкций для банков", - подчеркивается в сообщении.
На фоне предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС Fitch отмечает высокие геополитические риски в отношении России в контексте международного контроля за соблюдением санкций. В то же время Fitch не ожидает эскалации давних неразрешенных конфликтов с участием России в Абхазии и Южной Осетии в среднесрочной перспективе.
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