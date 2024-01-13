Азербайджан не признает выборы в Тайване, выступает против вмешательства по внутренние дела Китая – МИД

МИД Азербайджана заявляет, что Баку не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные в субботы выборы на острове.
«Азербайджанская Республика поддерживает политику одного Китая. Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ведомство подчеркивает, что Азербайджан выступает «против вмешательства во внутренние дела Китая».
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