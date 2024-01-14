Азербайджан и Япония начали с января 2024г применять Конвенцию об отказе от двойного налогообложения

Азербайджан и Япония начали с 1 января 2024 года применять Конвенцию об отказе от двойного налогообложения в двусторонних отношениях, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе.
«Соглашение между двумя странами было подписано 27 декабря 2022 года. В августе 2023 года страны завершили внутригосударственные процедуры для вступления документа в силу. Применение Конвенции об отказе от двойного налогообложения началось с 1 января 2024 года», - отметили в ГНС.
Как сообщалось ранее, до 2024 года вопрос отказа от двойного налогообложения между странами регулировался на основе конвенции об устранении двойного налогообложения, подписанной между СССР и Японией.
В настоящее время Азербайджан применяет конвенцию об избежание двойного налогообложения с более чем 50 странами. Кроме этого, с рядом стран подписаны соглашения об избежание двойного налогообложения, согласовываются сроки их вступления в силу. С рядом стран в настоящее время переговоры для подписания аналогичного документа продолжаются.
Р.Ахмедов
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