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Дальнее зарубежье 14.01.2024 19:10

Польша призвала ФРГ направить своих военных на восточную границу НАТО

Польша ожидает, что Германия направит своих солдат на усиление восточного фланга НАТО, заявил заместитель польского министра иностранных дел Анджей Шейна.

"Поскольку война бушует у нашей восточной границы, мы приветствуем любое участие наших союзников. Если немцы сделают так, как они сделали в Литве, herzlich willkommen (добро пожаловать в переводе с немецкого - ИФ)", - сказал замглавы МИД Польши в воскресенье в интервью газете Rzeczpospolita.

Шейна подчеркнул, что "Германия является нашим важным экономическим партнером". "Я считаю, что это должно отражаться и на наших политических отношениях", - отметил он.

МИД Польши анонсировал встречу с коллегами из Германии и Франции в ближайшее время.

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Тэги: ПОЛЬША, МИД, НАТО


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