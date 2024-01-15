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Бизнес и законодательство 15.01.2024 16:45

В промзонах Азербайджана, находящихся под управлением IZIA, в 2023г запущено 12 предприятий - Джаббаров

В 2023 году в промышленных зонах, находящихся под управлением Агентства развития экономических зон (IZIA), введено в эксплуатацию 12 предприятий, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Инвестиции в строительство этих предприятий составили 135 млн манатов», написал Джаббаров на платформе Х.

Он отметил, что ввод в строй этих предприятий позволил создать 744 постоянных рабочих места.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНИСТР, ПРОМЗОНЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ

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