В промзонах Азербайджана, находящихся под управлением IZIA, в 2023г запущено 12 предприятий - Джаббаров

В 2023 году в промышленных зонах, находящихся под управлением Агентства развития экономических зон (IZIA), введено в эксплуатацию 12 предприятий, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. «Инвестиции в строительство этих предприятий составили 135 млн манатов», написал Джаббаров на платформе Х. Он отметил, что ввод в строй этих предприятий позволил создать 744 постоянных рабочих места. Б.Рустамбеков

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