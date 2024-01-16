Глава Минфина ФРГ сказал бастующим фермерам, что денег на их субсидии нет

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил в понедельник протестующим в Берлине фермерам, что у правительства возникли проблемы с выделением средства на субсидии для работников сельского хозяйства.

"Я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета", - приводят западные СМИ его слова, которые он сказал с трибуны у Бранденбургских ворот, где собрались тысячи протестующих

При этом он отметил, что деньги нужнее для школ и дорожной сети, а также на энергетические субсидии для промышленности. По данным СМИ, особое негодование собравшихся вызвали заявления Линднера, что финансовые средства нужно тратить на проблемы, связанные с Украиной.

"С учетом войны на Украине мир и свобода в Европе вновь под угрозой, так что нам нужно вновь инвестировать в нашу безопасность, как было раньше", - утверждал министр.

Демонстранты в понедельник серьезно нарушили движение в Берлине. В столицу прибыли 10 тыс. фермеров, в центре города - много грузовиков и тракторов. Бастующие размахивают флагами ФРГ и держат транспаранты с лозунгами: "Без фермеров будущего нет".

Несколько автобусных и трамвайных линий не работают, городские улицы патрулирует 1,3 тыс. офицеров полиции.

Протесты фермеров продолжаются около недели, их спровоцировало решение правительства поэтапно отказаться от субсидий на дизельное топливо для сельского хозяйства. На такие меры власти пошли в попытках сбалансировать бюджет на 2024 год. Реакция фермеров уже заставила правительство пойти на ряд уступок, при этом возникали опасения, что участники протестов могут начать действовать радикальнее. Однако противники правительственных мер заявляют о недостаточности нынешних компромиссов.