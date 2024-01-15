Британское управление морских торговых операций сообщило об атаке на очередное судно у берегов Йемена

Судно, шедшее недалеко от побережья Йемена в Аденском заливе, подверглось ракетному обстрелу, сообщает в понедельник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).
UKMTO информирует, что обстрел судна произошел примерно в 117 км к юго-востоку от Адена. Других подробностей инцидента Управление не приводит.
В UKMTO добавили, что идет расследование произошедшего, а также посоветовали экипажам судов осуществлять перевозки с осторожностью.
Со своей стороны, агентство Associated Press сообщает со ссылкой на данные от специализирующихся на морской безопасности компаний Ambrey и Dryad Glob, что подвергшееся нападению судно - это сухогруз Eagle Gibraltar, шедший под флагом Маршалловых островов. Он принадлежит американской компании Eagle Bulk, которая базируется в штате Коннектикут.
Йеменские мятежники-хуситы пока не брали на себя ответственность за нападение. В Пятом флоте ВМС США информацию не комментировали.
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