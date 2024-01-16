Грузия придерживается концепции единого Китая - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с послом Китая в Тбилиси Чжоу Цзяном дружеские отношения двух стран, которые в прошлом году углубились до стратегического партнерства, сообщает во вторник пресс-служба правительства Грузии.
"Посол проинформировал премьер-министра о состоявшихся так называемых выборах на Тайване. Гарибашвили еще раз выразил решительную поддержку грузинского правительства принципу единого Китая. Стороны подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга", - сообщает пресс-служба.
Накануне начался визит делегации правящей партии "Грузинская мечта" во главе с ее председателем Ираклием Кобахидзе в Пекин.
Представители грузинской оппозиции заявили журналистам о недопустимости политического сближения Грузии с Китаем, которое может привести к проблемам в отношениях Грузии с США и Евросоюзом.
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