Азербайджан обозначил приоритеты председательства в ГУАМ в 2024 году

Азербайджан намерен осуществлять в 2024 году председательство в Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ на основе общих интересов, проблем и перспектив в регионе ГУАМ и будет прилагать все усилия для расширения сотрудничества достижения прогресса в приоритетных областях.
«Председательство Азербайджана будет осуществляться на основе общих интересов, проблем и перспектив в регионе ГУАМ и будет прилагать все усилия для расширения сотрудничества и достижения прогресса в приоритетных областях», - говорится в концепции председательства Азербайджана в ГУАМ, которой располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно нему, Баку также будет содействовать взаимной деятельности и сотрудничеству в области разминирования, постконфликтного восстановления и реконструкции.
«Председательство Азербайджана и далее продолжит координацию совместных усилий государств-членов ГУАМ в рамках международных платформ, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций, с целью повышения заметности организации, а также содействия партнерству в проектно-ориентированных действиях, охватывающих экономическую и гуманитарную сферы. Председательство также сосредоточит внимание на повышении жизнеспособности ГУАМ», - говорится также в концепции.
Азербайджан также будет стремиться внести свой вклад в реализацию целей организации, в частности, сосредоточив внимание на таких областях сотрудничества, как обмен опытом и знаниями в области разминирования и постконфликтного восстановления и реконструкции; усиление сотрудничества в сфере транспортного сообщения и принятия конкретных шагов по реализации проекта транспортного коридора ГУАМ, включая расширение сотрудничества с внешними партнерами; поощрение деятельности в области цифровизации, с особым акцентом на цифровизации транспортных коридоров, пересечении границ и цифровой торговли; содействие сотрудничеству в области энергетической безопасности и устойчивого, справедливого и климатически устойчивого энергетического перехода, включая вопросы декарбонизации, использования возобновляемых источников энергии и переходных видов топлива, а также энергоэффективности и инвестиций в чистую энергетику.
Кроме этого, в 2024 году внимание Баку будет сосредоточено на таких областях как расширение сотрудничества и диалога между государствами-членами ГУАМ касательно взаимодействий в сфере климата, включая вопросы, связанные со смягчением последствий, адаптацией и средствами осуществления защиты окружающей среды, а также созывом мероприятия ГУАМ на полях 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку в 2024 году; развитие сотрудничества между дипломатическими академиями государств-членов ГУАМ; усиление сотрудничества между консульскими ведомствами государств-членов ГУАМ, уделяя особое внимание реализации Консульской конвенции ГУАМ; усиление сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и организацией заседания соответствующей рабочей группы; продвижение вопросов свободной торговли в регионе, включая реализацию Протокола о правилах происхождения к Соглашению о создании зоны свободной торговли ГУАМ; расширение взаимодействия в рамках Парламентской ассамблеи ГУАМ и расширение сотрудничества между ПА ГУАМ и другими международными межпарламентскими организациями, активизация существующего сотрудничества с партнерами ГУАМ и развитие нового сотрудничества с возможными партнерами в форматах ГУАМ+.
Согласно документу, в 2024 году председательство Азербайджана также организует заседания Совета национальных координаторов и Совета министров иностранных дел.
«Вышеуказанные направления сотрудничества являются ориентиром. Председательство Азербайджана приложит все усилия для развития сотрудничества и диалога в других областях, представляющих взаимный интерес для устойчивого развития и общего процветания в регионе», - говорится в концепции.
Азербайджан в 2024 году председательствует в ГУАМ.
Р.Керимов
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