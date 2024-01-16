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ТЭК 16.01.2024 22:33

КТК приостановил перевалку и прием нефти от грузоотправителей из-за метеоусловий

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) из-за метеоусловий приостановил перевалку нефти на морском терминале, говорится в сообщении консорциума.

Также приостановлен прием нефти от грузоотправителей в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья.

Меры продлятся до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений, подчеркнули в КТК.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

В 2023 году КТК отгрузил на экспорт 63,47 млн тонн нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

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Тэги: РОССИЯ, КТК, ПОГРУЗКА, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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