КТК приостановил перевалку и прием нефти от грузоотправителей из-за метеоусловий

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) из-за метеоусловий приостановил перевалку нефти на морском терминале, говорится в сообщении консорциума.
Также приостановлен прием нефти от грузоотправителей в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья.
Меры продлятся до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений, подчеркнули в КТК.
Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.
В 2023 году КТК отгрузил на экспорт 63,47 млн тонн нефти.
Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
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