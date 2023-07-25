КТК сможет увеличить прокачку нефти до 82 млн т в год - глава консорциума

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по мере реализации программы устранения узких мест (ПУУМ) может увеличить объёмы прокачки нефти до 82 млн тонн в год, следует из слов генерального директора компании Николая Горбаня.
Для сравнения, объёмы прокачки по системе КТК в прошедшем году составили 58,7 млн тонн нефти, в текущем ожидаются на уровне 61 млн тонн.
Программа, по словам Горбаня, практически завершена, в 2023 году остаётся сделать "совсем немного". В рамках программы компания построила объекты на морском терминале в Новороссийске. В остальных регионах в России все объекты программы, которые влияют на увеличение пропускной способности, тоже завершены, добавил он.
"В настоящий момент проект достиг стадии механической готовности к увеличению объёмов перекачки нефти суммарно до 82 миллионов тонн нефти в год", - отметил Горбань.
Он отметил, что на завершение программы до 2026 года запланировано $212 млн. Стоимость реализации проектов ПУУМ в России и Казахстане составляет $599,9 млн, из них на АО "КТК-К" приходится $156,4 млн и $443,5 млн - на АО "КТК-Р", уточнил Горбань. Проект финансируется за счёт собственных средств КТК.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяжённостью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Чёрного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть", Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "ЛУКОЙЛа", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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