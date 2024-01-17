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Катар и Франция отправили медикаменты в сектор Газа для заложников из Израиля

Франция и Катар направили медикаменты для десятков израильских заложников, которых удерживает в плену ХАМАС в секторе Газа, сообщает в среду Associated Press.

Они будут доставлены в анклав через пограничный пункт на границе с Египтом, затем их передадут представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Ранее сообщалось, что Израиль согласовал с группировкой ХАМАС доставку лекарств удерживаемым в секторе Газа заложникам в обмен на разрешение ввоза медикаментов и гуманитарной помощи гражданским на территории анклава.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным Минздрава Газы, за сутки в анклаве погибли еще 158 человек. Общее число погибших в секторе палестинцев выросло до 24 тыс. 285 человек, тысячи могут числиться пропавшими без вести.

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Тэги: КАТАР, ФРАНЦИЯ, МЕДИКАМЕНТЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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